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Тренер «Питтсбурга» высказался о Кросби, который побил рекорд Лемье в составе клуба

Тренер «Питтсбурга» высказался о Кросби, который побил рекорд Лемье в составе клуба
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Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан высказался о том, что канадский нападающий Сидни Кросби побил рекорд Марио Лемье по количеству голевых передач в составе клуба.

«Он просто невероятно креативен. Это достижение, этот рубеж, которого он достиг, — ещё одно доказательство его потрясающей карьеры. Он просто элитный игрок. У меня заканчиваются прилагательные, чтобы его описать. Он великолепен», — приводит слова Салливана официальный сайт клуба.

Напомним, на счету Кросби 1035 результативных передач за карьеру в «Питтсбурге». В нынешнем сезоне Кросби принял участие в 39 матчах, в которых забил 10 голов и сделал 31 результативную передачу.

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