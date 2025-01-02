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Голкипер «Вашингтона»: знаю, что ребята устали

Голкипер «Вашингтона»: знаю, что ребята устали
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Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Логан Томпсон похвалил команду после победы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Бостон Брюинз» (3:1).

НХЛ — регулярный чемпионат
31 декабря 2024, вторник. 20:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Бразо (Уозерспун) – 01:21     1:1 Протас (Дюбуа, Уилсон) – 12:05     2:1 Чикран (Строум, Карлсон) – 17:11 (pp)     3:1 Протас (Уилсон, Дауд) – 59:51    

«Отдаю должное ребятам: они каждую ночь выкладываются по полной. И я знаю, что они устали. В последнее время у нас был напряжённый график. Но нам это было нужно. Эти очки очень много значат. Но, опять же, это просто то, как мы играем как команда», — приводит слова Томпсона официальный сайт «Вашингтона».

На данный момент «Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 52 очка.

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