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Тренер «Вашингтона» объяснил, почему не выпустил Овечкина на концовку игры с «Бостоном»

Тренер «Вашингтона» объяснил, почему не выпустил Овечкина на концовку игры с «Бостоном»
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал, почему не дал сыграть капитану Александру Овечкину в концовке игры с «Бостон Брюинз» (3:1), когда у гостей были пустые ворота.

НХЛ — регулярный чемпионат
31 декабря 2024, вторник. 20:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Бразо (Уозерспун) – 01:21     1:1 Протас (Дюбуа, Уилсон) – 12:05     2:1 Чикран (Строум, Карлсон) – 17:11 (pp)     3:1 Протас (Уилсон, Дауд) – 59:51    

«Обстоятельства не сложились. Обычно всё зависит от счёта, но тут сыграл вопрос смен и необходимость некоторых игроков поменяться позициями. Так, грамотно удалось вывести Протаса на гол. Это была приятная игровая ситуация», — сказал Карбери на пресс‑конференции, видео которой опубликовано в соцсетях «Вашингтона».

Всего в нынешнем сезоне российский суперфорвард провёл 21 матч и набрал 27 (17+10) очков. На данный момент он отстаёт на 24 шайбы от исторического снайперского рекорда Уэйна Гретцки в регулярках НХЛ.

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