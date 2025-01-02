Тренер «Вашингтона» объяснил, почему не выпустил Овечкина на концовку игры с «Бостоном»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал, почему не дал сыграть капитану Александру Овечкину в концовке игры с «Бостон Брюинз» (3:1), когда у гостей были пустые ворота.

«Обстоятельства не сложились. Обычно всё зависит от счёта, но тут сыграл вопрос смен и необходимость некоторых игроков поменяться позициями. Так, грамотно удалось вывести Протаса на гол. Это была приятная игровая ситуация», — сказал Карбери на пресс‑конференции, видео которой опубликовано в соцсетях «Вашингтона».

Всего в нынешнем сезоне российский суперфорвард провёл 21 матч и набрал 27 (17+10) очков. На данный момент он отстаёт на 24 шайбы от исторического снайперского рекорда Уэйна Гретцки в регулярках НХЛ.

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