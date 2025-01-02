Тренер «Вашингтона» объяснил, почему не выпустил Овечкина на концовку игры с «Бостоном»
Поделиться
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал, почему не дал сыграть капитану Александру Овечкину в концовке игры с «Бостон Брюинз» (3:1), когда у гостей были пустые ворота.
НХЛ — регулярный чемпионат
31 декабря 2024, вторник. 20:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Бразо (Уозерспун) – 01:21 1:1 Протас (Дюбуа, Уилсон) – 12:05 2:1 Чикран (Строум, Карлсон) – 17:11 (pp) 3:1 Протас (Уилсон, Дауд) – 59:51
«Обстоятельства не сложились. Обычно всё зависит от счёта, но тут сыграл вопрос смен и необходимость некоторых игроков поменяться позициями. Так, грамотно удалось вывести Протаса на гол. Это была приятная игровая ситуация», — сказал Карбери на пресс‑конференции, видео которой опубликовано в соцсетях «Вашингтона».
Всего в нынешнем сезоне российский суперфорвард провёл 21 матч и набрал 27 (17+10) очков. На данный момент он отстаёт на 24 шайбы от исторического снайперского рекорда Уэйна Гретцки в регулярках НХЛ.
Материалы по теме
Главные рекорды Александра Овечкина:
Комментарии
- 2 января 2025
-
02:53
-
02:40
-
02:20
-
02:05
-
01:29
-
01:21
- 1 января 2025
-
23:02
-
20:36
-
14:48
-
12:36
-
11:51
-
10:39
-
09:30
-
09:17
-
09:16
-
08:14
-
07:31
-
07:13
-
06:59
-
06:52
-
06:44
-
06:40
-
06:28
-
04:19
-
04:03
-
03:45
-
02:32
-
02:21
-
02:12
-
01:18
- 31 декабря 2024
-
23:41
-
23:28
-
23:18
-
23:06
-
22:31