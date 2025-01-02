Кирилл Капризов стал лучшим снайпером 2024 года в НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов с 56 заброшенными шайбами стал лучшим снайпером НХЛ в 2024 году.

Столько же голов в минувшем календарном году забил нападающий «Флориды Пантерз» Сэм Райнхарт, с которым россиянин разделил звание лучшего снайпера. Третье место в данном рейтинге занял канадский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт, забивший 52 гола. Четвёртую строчку с 51 шайбой разделили немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль и американский бомбардир «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс.

Из россиян в десятку попал Артемий Панарин из «Нью-Йорк Рейнджерс», в активе которого 42 шайбы.

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