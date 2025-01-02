Протас высказался о победе «Вашингтона» в матче с «Бостоном», где он оформил дубль

Белорусский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас прокомментировал победу команды в матче с «Бостон Брюинз» (3:1).

«Мы должны быть готовы к таким играм, потому что команды готовятся к нам немного больше, я думаю. Мы должны быть готовы к таким играм, и я думаю, что мы были готовы. У нас действительно хорошая команда. Я думаю, нам просто нужно оставаться вместе все 60 минут, и у нас будут неплохие шансы на успех в каждой игре», — приводит слова Протаса официальный сайт «Бостона».

В матче с «Бостоном» Протас оформил дубль.

На данный момент «Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 52 очка.

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