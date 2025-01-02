НХЛ объявила имена трёх главных звёзд регулярки по итогам декабря

Канадский нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон признан первой звездой регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги по итогам декабря. Об этом сообщает пресс‑служба НХЛ.

В прошлом месяце Маккиннон набрал 25 (7+18) очков в 18 сыгранных встречах.

Второй звездой декабря стал немецкий форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, на счету которого 24 набранных очка в 13 играх. Драйзайтль забросил 10 шайб и отдал 14 результативных передач. На третьей строчке расположился шведский вратарь «Нью‑Джерси Дэвилз» Якуб Маркстрём, который дважды сохранил ворота в неприкосновенности и отражал 93,7% бросков в 10 матчах. За это время его команда одержала восемь побед.

На данный момент Маккиннон с 61 (14+47) очком лидирует в гонке бомбардиров текущего сезона НХЛ.

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