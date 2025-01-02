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НХЛ объявила имена трёх главных звёзд регулярки по итогам декабря

НХЛ объявила имена трёх главных звёзд регулярки по итогам декабря
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Канадский нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон признан первой звездой регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги по итогам декабря. Об этом сообщает пресс‑служба НХЛ.

В прошлом месяце Маккиннон набрал 25 (7+18) очков в 18 сыгранных встречах.

Второй звездой декабря стал немецкий форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, на счету которого 24 набранных очка в 13 играх. Драйзайтль забросил 10 шайб и отдал 14 результативных передач. На третьей строчке расположился шведский вратарь «Нью‑Джерси Дэвилз» Якуб Маркстрём, который дважды сохранил ворота в неприкосновенности и отражал 93,7% бросков в 10 матчах. За это время его команда одержала восемь побед.

На данный момент Маккиннон с 61 (14+47) очком лидирует в гонке бомбардиров текущего сезона НХЛ.

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