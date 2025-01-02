Остон Мэттьюс высказался о восстановлении после травмы. Он пропустил шесть матчей подряд

Капитан «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс рассказал о восстановлении после травмы верхней части тела. Игрок пропустил уже шесть матчей подряд.

«Было здорово выйти на лёд в командной обстановке, немного потренироваться. Просто стараюсь идти день за днём и смотреть, как всё будет. Каждая травма уникальна, и, конечно, всегда неприятно не играть, но я стараюсь учитывать всё, что происходит. Приятно, что я всё ещё много времени провожу с ребятами. Возможность участвовать в тренировках — это важно, особенно когда какое-то время был вне игры. Так что, как я и сказал, двигаюсь день за днём. Чувствую себя хорошо, с каждым днём становится лучше, так что буду продолжать и надеяться на положительную динамику», — приводит слова Мэттьюса официальный сайт НХЛ.

В этом сезоне форвард набрал 23 (11+12) очка в 24 матчах чемпионата.

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