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Кингз – Нью-Джерси, результат матча 2 января, счет 3:0, регулярный чемпионат НХЛ 2024/2025

«Лос-Анджелес» обыграл «Нью-Джерси», у Гаврикова «+1»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 января 2025, четверг. 02:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
3 : 0
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Ли (Спенс, Муврар) – 26:23     2:0 Байфилд (Дано, Андерсон) – 51:01     3:0 Кемпе (Фёгеле, Андерсон) – 55:35    

В составе победителей забивали Андре Ли, Куинтон Байфилд и Адриан Кемпе. Российский защитник Владислав Гавриков завершил матч с коэффициентом полезности «+1».

«Кингз» продлили победную серию до трёх матчей. «Нью-Джерси» потерпели третье поражение подряд.
В следующем матче «Кингз» встретятся с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Нью-Джерси» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс». Обе встречи пройдут 5 января.

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