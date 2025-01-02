«Лос-Анджелес» обыграл «Нью-Джерси», у Гаврикова «+1»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

В составе победителей забивали Андре Ли, Куинтон Байфилд и Адриан Кемпе. Российский защитник Владислав Гавриков завершил матч с коэффициентом полезности «+1».

«Кингз» продлили победную серию до трёх матчей. «Нью-Джерси» потерпели третье поражение подряд.

В следующем матче «Кингз» встретятся с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Нью-Джерси» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс». Обе встречи пройдут 5 января.

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