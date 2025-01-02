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Тренер «Детройта» прокомментировал погоню Овечкина за рекордом Гретцки

Тренер «Детройта» прокомментировал погоню Овечкина за рекордом Гретцки
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Главный тренер «Детройт Ред Уингз» Тодд Маклеллан высказался о погоне капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом известного хоккеиста Уэйна Гретцки.

«Он близок к рекорду Гретцки. Считаю, что он играет лучше, чем в прошлом или позапрошлом сезоне. Вся команда проделала отличную работу, но личная заслуга Овечкина в том, что его стремление вдохновляет остальных», — приводит слова Маклеллана The Hockey News.

Всего в нынешнем сезоне российский суперфорвард провёл 21 матч и набрал 27 (17+10) очков. На данный момент он отстаёт на 24 шайбы от исторического снайперского рекорда Уэйна Гретцки в регулярках НХЛ.

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