Тренер «Детройта» прокомментировал погоню Овечкина за рекордом Гретцки

Главный тренер «Детройт Ред Уингз» Тодд Маклеллан высказался о погоне капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом известного хоккеиста Уэйна Гретцки.

«Он близок к рекорду Гретцки. Считаю, что он играет лучше, чем в прошлом или позапрошлом сезоне. Вся команда проделала отличную работу, но личная заслуга Овечкина в том, что его стремление вдохновляет остальных», — приводит слова Маклеллана The Hockey News.

Всего в нынешнем сезоне российский суперфорвард провёл 21 матч и набрал 27 (17+10) очков. На данный момент он отстаёт на 24 шайбы от исторического снайперского рекорда Уэйна Гретцки в регулярках НХЛ.