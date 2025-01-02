Владимир Тарасенко попал в символическую сборную «Сент-Луиса» первой четверти XXI века

Российский нападающий «Детройт Ред Уингз» Владимир Тарасенко вошёл в символическую команду первой четверти XXI века «Сент-Луис Блюз». Россиянин выступал за «музыкантов» в период с 2013 по 2023 год и забил 262 гола.

Кроме российского форварда в первую пятёрку «Сент‑Луиса» вошли Александр Стин, Кит Ткачук, Алекс Пьетранджело и Крис Пронгер. Лучшим голкипером «Блюз» был выбран Джордан Биннингтон.

Владимир выступает в НХЛ с 2013 года. Первые 10 лет своей карьеры Тарасенко провёл в команде «Сент-Луис». В феврале 2023 года он был обменян в «Нью-Йорк Рейнджерс» и вышел вместе с командой в плей-офф. Кроме того, Тарасенко успел поиграть за «Оттаву Сенаторз», «Флориду Пантерз», а сейчас выступает за «Детройт Ред Уингз».

За всё время в НХЛ россиянин забросил 297 шайб и оформил 346 голевых передач. Удалось это сделать хоккеисту за 787 матчей.