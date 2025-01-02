Никита Задоров отреагировал на поражение «Бостона» в игре с «Вашингтоном»
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Российский защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров высказался о поражении в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз» (1:3) и оценил игру соперника в обороне.
НХЛ — регулярный чемпионат
31 декабря 2024, вторник. 20:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Бразо (Уозерспун) – 01:21 1:1 Протас (Дюбуа, Уилсон) – 12:05 2:1 Чикран (Строум, Карлсон) – 17:11 (pp) 3:1 Протас (Уилсон, Дауд) – 59:51
«В третьем периоде мы создали достаточно моментов, чтобы добиться нужного результата, но не смогли их реализовать. «Вашингтон» играет очень надежно в обороне. Им сложно забить», — приводит слова Задорова пресс‑служба «Бостона».
«Кэпиталз» набрали 52 очка и вернулись на первое место в турнирной таблице Столичного дивизиона и всей Восточной конференции. «Бостон» остался с 44 очками и идёт третьим в Атлантическом дивизионе.
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