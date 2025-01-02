Никита Задоров отреагировал на поражение «Бостона» в игре с «Вашингтоном»

Российский защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров высказался о поражении в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз» (1:3) и оценил игру соперника в обороне.

«В третьем периоде мы создали достаточно моментов, чтобы добиться нужного результата, но не смогли их реализовать. «Вашингтон» играет очень надежно в обороне. Им сложно забить», — приводит слова Задорова пресс‑служба «Бостона».

«Кэпиталз» набрали 52 очка и вернулись на первое место в турнирной таблице Столичного дивизиона и всей Восточной конференции. «Бостон» остался с 44 очками и идёт третьим в Атлантическом дивизионе.