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2 января главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты АПЛ, НХЛ, НБА, результаты тенниса, Кирилл Капризов

Капризов стал лучшим снайпером года в НХЛ, Кудерметова прошла Касаткину. Главное к утру
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов с 56 заброшенными шайбами стал лучшим снайпером НХЛ в 2024 году, 107-я ракетка рейтинга российская теннисистка Полина Кудерметова неожиданно обыграла девятую ракетку мира россиянку Дарью Касаткину в третьем круге турнира WTA-500 в Брисбене, крайний нападающий итальянского «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия может подписать новый контракт с неаполитанцами. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Кирилл Капризов стал лучшим снайпером 2024 года в НХЛ.
  2. Полина Кудерметова сенсационно обыграла Касаткину и вышла в 1/4 финала турнира в Брисбене.
  3. Стали известны подробности по будущему Хвичи Кварацхелии в «Наполи».
  4. Стало известно, когда Капризов может выйти на лёд после травмы.
  5. «Арсенал» на выезде победил «Брентфорд» в матче чемпионата Англии.
  6. Издание Sport.es раскрыло подробности по делу о проблеме «Барселоны» с регистрацией Ольмо.
  7. Трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» прервать победную серию «Атланты».
  8. Во Франции оценили шансы Сафонова стать основным вратарём «ПСЖ» в 2025 году.
  9. Анастасия Потапова проиграла Кимберли Биррелл в третьем круге турнира в Брисбене.
  10. «ПСЖ» предлагает Салаху контракт, известны его возможные условия — TEAMtalk.
  11. НХЛ объявила имена трёх главных звёзд регулярки по итогам декабря.
  12. «Реал» готов купить Салиба за рекордную сумму в истории футбола для защитника — Sport.es.
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