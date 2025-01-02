Капризов стал лучшим снайпером года в НХЛ, Кудерметова прошла Касаткину. Главное к утру

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов с 56 заброшенными шайбами стал лучшим снайпером НХЛ в 2024 году, 107-я ракетка рейтинга российская теннисистка Полина Кудерметова неожиданно обыграла девятую ракетку мира россиянку Дарью Касаткину в третьем круге турнира WTA-500 в Брисбене, крайний нападающий итальянского «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия может подписать новый контракт с неаполитанцами. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».