Адриан Кемпе забил в пустые ворота 5-й гол в сезоне. Больше лишь у Капризова и Рантанена

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

Заброшенной шайбой в пустые ворота в концовке матча отметился нападающий «Лос-Анджелеса» Адриан Кемпе. Это пятый гол форварда в пустые ворота в текущем сезоне. По этому показателю он занимает второе место. Лидерами лиги по голам в пустые ворота в текущем сезоне являются нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов и форвард «Колорадо» Микко Рантанен. На счету капитана «Вашингтона» Александра Овечкина три шайбы, заброшенные в пустые ворота в текущем сезоне.

Кемпе находится в шаге от повторения собственного рекорда и рекорда Уэйна Гретцки сезона-1988/1999 по числу голов в пустые ворота за сезон в размере шести голов.