НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 2 января

2 января мск в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи.

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

В составе победителей забивали Андре Ли, Куинтон Байфилд и Адриан Кемпе. Российский защитник Владислав Гавриков завершил матч с коэффициентом полезности «+1». Заброшенной шайбой в пустые ворота в концовке матча отметился нападающий «Лос-Анджелеса» Адриан Кемпе. Это пятый гол форварда в пустые ворота в текущем сезоне. По этому показателю он занимает второе место. Лидерами лиги по голам в пустые ворота в текущем сезоне являются нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов и форвард «Колорадо» Микко Рантанен.