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НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 2 января

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 2 января
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2 января мск в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи.

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 января 2025, четверг. 02:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
3 : 0
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Ли (Спенс, Муврар) – 26:23     2:0 Байфилд (Дано, Андерсон) – 51:01     3:0 Кемпе (Фёгеле, Андерсон) – 55:35    

В составе победителей забивали Андре Ли, Куинтон Байфилд и Адриан Кемпе. Российский защитник Владислав Гавриков завершил матч с коэффициентом полезности «+1». Заброшенной шайбой в пустые ворота в концовке матча отметился нападающий «Лос-Анджелеса» Адриан Кемпе. Это пятый гол форварда в пустые ворота в текущем сезоне. По этому показателю он занимает второе место. Лидерами лиги по голам в пустые ворота в текущем сезоне являются нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов и форвард «Колорадо» Микко Рантанен.

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