Расписание 1/4 финала МЧМ по хоккею — 2025

2 января и в ночь на 3 января в столице Канады Оттаве пройдут матчи 1/4 финала 49-го молодёжного чемпионата мира по хоккею. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня. Всего состоятся четыре четвертьфинальных матча и одна встреча утешительного раунда.
В утешительном раунде за право остаться в элитном дивизионе молодёжного чемпионата мира встретятся команды Германии и Казахстана. Матч пройдёт на арене «Канадиен Тайр-центр» и начнётся в 19:00 мск.
Первая четвертьфинальная встреча между сборными Швеции и Латвии пройдёт на стадионе «Ти-Ди Плэйс Арена» и начнётся в 20:00 мск.
Второй четвертьфинальный матч между сборными США и Швейцарии пройдёт на арене «Канадиен Тайр-центр» и начнётся в 22:30 мск.
Третий четвертьфинальный матч между сборными Финляндии и Словакии пройдёт на стадионе «Ти-Ди Плэйс Арена» и начнётся в 1:00 мск.
Заключительный четвертьфинальный матч между сборными Чехии и Канады пройдёт на арене «Канадиен Тайр-центр» и начнётся в 3:30 мск.
- 2 января 2025
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:35
-
08:20
-
07:12
-
07:03
-
06:37
-
04:42
-
04:14
-
04:00
-
03:22
-
03:21
-
02:53
-
02:40
-
02:20
-
02:05
-
01:29
-
01:21
- 1 января 2025
-
23:02
-
20:36
-
14:48
-
12:36
-
11:51
-
10:39
-
09:30
-
09:17
-
09:16
-
08:14
-
07:31
-
07:13
-
06:59
-
06:52
-
06:44
-
06:40