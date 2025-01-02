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Расписание 1/4 финала МЧМ по хоккею — 2025

Расписание 1/4 финала МЧМ по хоккею — 2025
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2 января и в ночь на 3 января в столице Канады Оттаве пройдут матчи 1/4 финала 49-го молодёжного чемпионата мира по хоккею. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня. Всего состоятся четыре четвертьфинальных матча и одна встреча утешительного раунда.

В утешительном раунде за право остаться в элитном дивизионе молодёжного чемпионата мира встретятся команды Германии и Казахстана. Матч пройдёт на арене «Канадиен Тайр-центр» и начнётся в 19:00 мск.

U20 ЧМ-2025 . Утешительный раунд
02 января 2025, четверг. 19:00 МСК
Германия U20
Не начался
Казахстан U20
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первая четвертьфинальная встреча между сборными Швеции и Латвии пройдёт на стадионе «Ти-Ди Плэйс Арена» и начнётся в 20:00 мск.

U20 ЧМ-2025 . 1/4 финала
02 января 2025, четверг. 20:00 МСК
Швеция U20
Не начался
Латвия U20
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Второй четвертьфинальный матч между сборными США и Швейцарии пройдёт на арене «Канадиен Тайр-центр» и начнётся в 22:30 мск.

U20 ЧМ-2025 . 1/4 финала
02 января 2025, четверг. 22:30 МСК
США U20
Не начался
Швейцария U20
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Третий четвертьфинальный матч между сборными Финляндии и Словакии пройдёт на стадионе «Ти-Ди Плэйс Арена» и начнётся в 1:00 мск.

U20 ЧМ-2025 . 1/4 финала
03 января 2025, пятница. 01:00 МСК
Финляндия U20
Не начался
Словакия U20
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Заключительный четвертьфинальный матч между сборными Чехии и Канады пройдёт на арене «Канадиен Тайр-центр» и начнётся в 3:30 мск.

U20 ЧМ-2025 . 1/4 финала
03 января 2025, пятница. 03:30 МСК
Чехия U20
Не начался
Канада U20
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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