Расписание 1/4 финала МЧМ по хоккею — 2025

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2 января и в ночь на 3 января в столице Канады Оттаве пройдут матчи 1/4 финала 49-го молодёжного чемпионата мира по хоккею. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня. Всего состоятся четыре четвертьфинальных матча и одна встреча утешительного раунда.

В утешительном раунде за право остаться в элитном дивизионе молодёжного чемпионата мира встретятся команды Германии и Казахстана. Матч пройдёт на арене «Канадиен Тайр-центр» и начнётся в 19:00 мск.

Первая четвертьфинальная встреча между сборными Швеции и Латвии пройдёт на стадионе «Ти-Ди Плэйс Арена» и начнётся в 20:00 мск.

Второй четвертьфинальный матч между сборными США и Швейцарии пройдёт на арене «Канадиен Тайр-центр» и начнётся в 22:30 мск.

Третий четвертьфинальный матч между сборными Финляндии и Словакии пройдёт на стадионе «Ти-Ди Плэйс Арена» и начнётся в 1:00 мск.

Заключительный четвертьфинальный матч между сборными Чехии и Канады пройдёт на арене «Канадиен Тайр-центр» и начнётся в 3:30 мск.