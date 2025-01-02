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Германия – Казахстан, во сколько начало матча утешительного раунда МЧМ по хоккею 2025

Германия – Казахстан, во сколько начало матча утешительного раунда МЧМ по хоккею 2025
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2 января в столице Канады Оттаве состоится встреча утешительного раунда за право остаться в элитном дивизионе молодёжного чемпионата мира. Матч пройдёт между молодёжными сборными Германии и Казахстана. Встреча состоится на стадионе арене «Канадиен Тайр-центр» и начнётся в 19:00 мск.

U20 ЧМ-2025 . Утешительный раунд
02 января 2025, четверг. 19:00 МСК
Германия U20
Не начался
Казахстан U20
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Обе команды проиграли все четыре своих матча на групповом этапе, заработав лишь по одному очку за проигрыш в дополнительное время. Сборная Германии забросила восемь шайб и пропустила 20 на групповом этапе. Казахстанская сборная за четыре матча в группе пропустила 30 шайб и забросила восемь.

Сегодня также пройдут четыре четвертьфинальных матча, по итогам которых определятся участники 1/2 финала молодёжного чемпионата мира.

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