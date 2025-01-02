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Вратарь «Лос-Анджелеса» Дарси Кемпер оценил свой «сухой» матч с «Нью-Джерси»

Вратарь «Лос-Анджелеса» Дарси Кемпер оценил свой «сухой» матч с «Нью-Джерси»
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Вратарь «Лос-Анджелеса» Дарси Кемпер оценил свой «сухой» матч с «Нью-Джерси» (3:0). Это второй шат-аут для голкипера в текущем сезоне и 33-й — в карьере в НХЛ. Кемпер вышел на восьмое место по числу «сухих» матчей среди действующих вратарей НХЛ.

«Обычно «сухие» игры требуют участия всей команды. Это командная статистика, на самом деле. Для этого нужны усилия всех ребят в команде, и сегодня все заработали это достижение», — цитирует Кемпера пресс-служба клуба.

«Кингз» продлили победную серию до трёх игр. «Нью-Джерси» потерпели третье поражение подряд. В следующем матче «Кингз» встретятся с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Нью-Джерси» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс». Обе встречи пройдут 5 января.

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