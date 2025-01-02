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«Место команды в регулярке не должно вводить в заблуждение». Волков о дедлайне «Трактора»

«Место команды в регулярке не должно вводить в заблуждение». Волков о дедлайне «Трактора»
Аудио-версия:
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Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков рассказал об итогах работы клуба на трансферном рынке в дедлайн.

— Вы говорили, что «Трактор» должен использовать время до дедлайна максимально продуктивно. Удалось ли решить все поставленные задачи?
— Да, удалось. Мы усилили все линии и добавили глубины состава, все ребята имеют за спиной приличный опыт и помогут нам стать сильнее на самую важную часть сезона.

— Команда всё это время шла на первом месте в конференции, но количество проведённых сделок наглядно показывает: множество позиций надо усиливать. Раскройте это более детально.
— Место команды в регулярном чемпионате, особенно если ты на верхних строчках, не должно вводить в заблуждение ни меня, ни тренерский штаб. У нас изначально была очень хорошая команда. Подготовка к плей-офф, выявление слабых мест, аудит состава и ребят, с кем хотим быть очень конкурентноспособными в плей-офф, самая важная часть работы перед закрытием трансферного окна. Мы усилились, добавили скорости, мастерства, габаритов, — сказал Волков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексеем Волковым читайте на «Чемпионате»:
«Если на рынке есть Глотов, мы обязаны кем-то жертвовать». Волков — о дедлайне «Трактора»
Эксклюзив
«Если на рынке есть Глотов, мы обязаны кем-то жертвовать». Волков — о дедлайне «Трактора»
Комментарии
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