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Генменеджер «Трактора» Волков: с Сикурой пришлось резать по живому, наш союз не сложился

Генменеджер «Трактора» Волков: с Сикурой пришлось резать по живому, наш союз не сложился
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Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков заявил, что нападающему Дилану Сикуре не удалось раскрыть себя в челябинской команде.

— «Резать по живому — это непосредственная обязанность менеджера. И, к сожалению, иногда приходится это делать. Конечно, если будут какие-то ребята, которые абсолютно не вписываются в модель главного тренера, и нам нужно будет принять жёсткое решение, то мы это сделаем. Это часть моей работы», — говорили вы месяц назад. Кого из ушедших игроков можете отнести к категории «резать по живому»?
— Применительно к этой фразе, наверное, могу назвать Дилана Сикуру — великолепного человека и когда-то совсем недавно доминирующего игрока АХЛ. Что-то не срослось: адаптация, травма, уровень лиги. В сухом остатке могу сказать, что наш союз не сложился. Ожидания были большими, но так бывает. Я пожелал Дилану удачи, надеюсь, в «Динамо» у него получится показать свои сильные качества, — сказал Волков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексеем Волковым читайте на «Чемпионате»:
«Если на рынке есть Глотов, мы обязаны кем-то жертвовать». Волков — о дедлайне «Трактора»
Эксклюзив
«Если на рынке есть Глотов, мы обязаны кем-то жертвовать». Волков — о дедлайне «Трактора»
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