Генменеджер «Трактора» Волков: с Сикурой пришлось резать по живому, наш союз не сложился

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков заявил, что нападающему Дилану Сикуре не удалось раскрыть себя в челябинской команде.

— «Резать по живому — это непосредственная обязанность менеджера. И, к сожалению, иногда приходится это делать. Конечно, если будут какие-то ребята, которые абсолютно не вписываются в модель главного тренера, и нам нужно будет принять жёсткое решение, то мы это сделаем. Это часть моей работы», — говорили вы месяц назад. Кого из ушедших игроков можете отнести к категории «резать по живому»?

— Применительно к этой фразе, наверное, могу назвать Дилана Сикуру — великолепного человека и когда-то совсем недавно доминирующего игрока АХЛ. Что-то не срослось: адаптация, травма, уровень лиги. В сухом остатке могу сказать, что наш союз не сложился. Ожидания были большими, но так бывает. Я пожелал Дилану удачи, надеюсь, в «Динамо» у него получится показать свои сильные качества, — сказал Волков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.