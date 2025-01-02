Кирилл Марченко установил рекорд «Коламбуса» по количеству очков в декабре

Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко в заключительном матче команды в 2024 году с «Каролиной» (4:3 Б) отметился дублем. Таким образом, Марченко установил рекорд «Блю Джекетс» по количеству очков в декабре.

Российский форвард провёл в декабре 16 матчей, в которых набрал 19 очков — забросил семь шайб и отдал 12 результативных передач. В последних девяти играх Марченко набрал 15 (6+9) очков, а в последних 20 матчах — 26 (10+16) очков. Всего в текущем сезоне на счету россиянина 38 матчей, в которых Марченко набрал 42 очка — забросил 16 шайб и отдал 26 результативных передач.

Всего в НХЛ Марченко провёл 175 матчей и набрал 109 (60+49) очков.