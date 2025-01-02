Кирилл Марченко установил рекорд «Коламбуса» по количеству очков в декабре
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Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко в заключительном матче команды в 2024 году с «Каролиной» (4:3 Б) отметился дублем. Таким образом, Марченко установил рекорд «Блю Джекетс» по количеству очков в декабре.
НХЛ — регулярный чемпионат
01 января 2025, среда. 04:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
4 : 3
Б
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Марченко (Монахан, Матейчук) – 04:48 1:1 Смит (Ахо, Нечас) – 09:59 (pp) 2:1 Марченко (Воронков, Монахан) – 15:43 2:2 Рослович (Джарвис, Ахо) – 25:47 2:3 Котканиеми (Робинсон) – 28:18 3:3 Воронков (Монахан, Веренски) – 44:58 (pp) 4:3 Фантилли – 65:00
Российский форвард провёл в декабре 16 матчей, в которых набрал 19 очков — забросил семь шайб и отдал 12 результативных передач. В последних девяти играх Марченко набрал 15 (6+9) очков, а в последних 20 матчах — 26 (10+16) очков. Всего в текущем сезоне на счету россиянина 38 матчей, в которых Марченко набрал 42 очка — забросил 16 шайб и отдал 26 результативных передач.
Всего в НХЛ Марченко провёл 175 матчей и набрал 109 (60+49) очков.
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