Маккиннон — пятый игрок НХЛ за последние 35 лет, набравший 143 очка за календарный год

Нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон сделал результативную передачу в победном матче с «Виннипегом» (5:2), завершив календарный 2024 год со 143 очками (46+97) в 83 играх.

Таким образом, Маккиннон стал пятым игроком НХЛ за последние 35 лет, набравшим 143 или более очков в регулярном сезоне за календарный год. Ранее такого достижения добивались Коннор Макдэвид (2021 и 2022), Яромир Ягр (1995 и 1999), Марио Лемье (1989 и 1992) и Уэйн Гретцки (1989 и 1991).

Благодаря этой победе «Эвеланш» стали третьей командой в истории НХЛ, одержавшей более 50 побед в регулярном сезоне четыре года подряд («Эдмонтон», четыре с 1983 по 1986 год) и «Монреаль» (четыре с 1975 по 1978 год).