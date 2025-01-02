Маккиннон — пятый игрок НХЛ за последние 35 лет, набравший 143 очка за календарный год
Поделиться
Нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон сделал результативную передачу в победном матче с «Виннипегом» (5:2), завершив календарный 2024 год со 143 очками (46+97) в 83 играх.
НХЛ — регулярный чемпионат
01 января 2025, среда. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 2
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Лехконен (Мэнсон, Жирар) – 11:51 1:1 Купари (Бэррон, Пионк) – 30:20 2:1 Тэйвз (Макар, О'Коннор) – 36:37 2:2 Виларди (Стэнли, Нидеррайтер) – 38:32 3:2 Миттельштадт (Мэнсон, Друен) – 47:22 4:2 Рантанен (Маккиннон, Кивиранта) – 58:31 5:2 Колтон (Друен) – 59:53
Таким образом, Маккиннон стал пятым игроком НХЛ за последние 35 лет, набравшим 143 или более очков в регулярном сезоне за календарный год. Ранее такого достижения добивались Коннор Макдэвид (2021 и 2022), Яромир Ягр (1995 и 1999), Марио Лемье (1989 и 1992) и Уэйн Гретцки (1989 и 1991).
Благодаря этой победе «Эвеланш» стали третьей командой в истории НХЛ, одержавшей более 50 побед в регулярном сезоне четыре года подряд («Эдмонтон», четыре с 1983 по 1986 год) и «Монреаль» (четыре с 1975 по 1978 год).
Комментарии
- 2 января 2025
-
11:10
-
10:40
-
10:10
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:35
-
08:20
-
07:12
-
07:03
-
06:37
-
04:42
-
04:14
-
04:00
-
03:22
-
03:21
-
02:53
-
02:40
-
02:20
-
02:05
-
01:29
-
01:21
- 1 января 2025
-
23:02
-
20:36
-
14:48
-
12:36
-
11:51
-
10:39
-
09:30
-
09:17
-
09:16
-
08:14
-
07:31
-
07:13
-
06:59