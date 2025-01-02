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Маккиннон — пятый игрок НХЛ за последние 35 лет, набравший 143 очка за календарный год

Маккиннон — пятый игрок НХЛ за последние 35 лет, набравший 143 очка за календарный год
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Нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон сделал результативную передачу в победном матче с «Виннипегом» (5:2), завершив календарный 2024 год со 143 очками (46+97) в 83 играх.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 января 2025, среда. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 2
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Лехконен (Мэнсон, Жирар) – 11:51     1:1 Купари (Бэррон, Пионк) – 30:20     2:1 Тэйвз (Макар, О'Коннор) – 36:37     2:2 Виларди (Стэнли, Нидеррайтер) – 38:32     3:2 Миттельштадт (Мэнсон, Друен) – 47:22     4:2 Рантанен (Маккиннон, Кивиранта) – 58:31     5:2 Колтон (Друен) – 59:53    

Таким образом, Маккиннон стал пятым игроком НХЛ за последние 35 лет, набравшим 143 или более очков в регулярном сезоне за календарный год. Ранее такого достижения добивались Коннор Макдэвид (2021 и 2022), Яромир Ягр (1995 и 1999), Марио Лемье (1989 и 1992) и Уэйн Гретцки (1989 и 1991).

Благодаря этой победе «Эвеланш» стали третьей командой в истории НХЛ, одержавшей более 50 побед в регулярном сезоне четыре года подряд («Эдмонтон», четыре с 1983 по 1986 год) и «Монреаль» (четыре с 1975 по 1978 год).

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