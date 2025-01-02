Валерий Ничушкин не смог доиграть матч с «Виннипегом» из-за травмы

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин не смог доиграть матч с «Виннипегом» (5:2) из-за травмы. Российский форвард покинул игру во втором периоде из-за травмы нижней части тела и не вернулся на лёд до конца матча. Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар заявил, что Ничушкин пройдёт медицинское обследование, после которого станет ясна степень серьёзности травмы.

«Мы проведём медицинское обследование завтра и всё выясним. Это печально, потому что мы постоянно теряем глубину состава. Я чувствую, что ребята, которые играют, отдают нам все силы, что у них есть, но у нас постоянно случаются травмы», — цитирует Беднара пресс-служба клуба.

В текущем сезоне Ничушкин провёл 21 матч, в котором набрал 17 (11+6) очков.