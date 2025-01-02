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Валерий Ничушкин не смог доиграть матч с «Виннипегом» из-за травмы

Валерий Ничушкин не смог доиграть матч с «Виннипегом» из-за травмы
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Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин не смог доиграть матч с «Виннипегом» (5:2) из-за травмы. Российский форвард покинул игру во втором периоде из-за травмы нижней части тела и не вернулся на лёд до конца матча. Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар заявил, что Ничушкин пройдёт медицинское обследование, после которого станет ясна степень серьёзности травмы.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 января 2025, среда. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 2
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Лехконен (Мэнсон, Жирар) – 11:51     1:1 Купари (Бэррон, Пионк) – 30:20     2:1 Тэйвз (Макар, О'Коннор) – 36:37     2:2 Виларди (Стэнли, Нидеррайтер) – 38:32     3:2 Миттельштадт (Мэнсон, Друен) – 47:22     4:2 Рантанен (Маккиннон, Кивиранта) – 58:31     5:2 Колтон (Друен) – 59:53    

«Мы проведём медицинское обследование завтра и всё выясним. Это печально, потому что мы постоянно теряем глубину состава. Я чувствую, что ребята, которые играют, отдают нам все силы, что у них есть, но у нас постоянно случаются травмы», — цитирует Беднара пресс-служба клуба.

В текущем сезоне Ничушкин провёл 21 матч, в котором набрал 17 (11+6) очков.

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