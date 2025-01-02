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Волков — об обмене Котляревского на Коростелёва: в выигрыше остались все

Волков — об обмене Котляревского на Коростелёва: в выигрыше остались все
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Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков прокомментировал обмен Михаила Котляревского в «Северсталь» на Никиту Коростелёва.

— Вы сказали, что Коростелёв давно был в зоне ваших интересов. Основная причина долгих переговоров — вопрос компенсации?
Никита Коростелёв — отличный парень и очень сильный игрок. Человека, который регулярно набирает очки и забивает голы, непросто заполучить в свои ряды, только если он не в статусе НСА. Поэтому пришлось пойти на жертвы. Миша Котляревский стал игроком «Северстали», Никита пришёл к нам. Считаю, в таких случаях говорят, что от этого обмена в выигрыше все, — сказал Волков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексеем Волковым читайте на «Чемпионате»:
«Если на рынке есть Глотов, мы обязаны кем-то жертвовать». Волков — о дедлайне «Трактора»
Эксклюзив
«Если на рынке есть Глотов, мы обязаны кем-то жертвовать». Волков — о дедлайне «Трактора»
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