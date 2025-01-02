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«Есть хорошие шансы его переподписать». Волков — о продлении контракта с Глотовым

«Есть хорошие шансы его переподписать». Волков — о продлении контракта с Глотовым
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Комментарии

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков заявил, что готов продлить контракт с нападающим Василием Глотовым, который перешёл в челябинский клуб в результате обмена со СКА.

— Как смотрите на ситуацию, что Глотов — помощник непосредственно здесь и сейчас, так как, вероятно, Василий захочет по окончании контракта попробовать свои силы в НХЛ?
— Здесь и сейчас — это самое правильное человеческое мышление, прошлое уже не вернуть, будущее ещё не наступило, мы можем только контролировать момент, в котором живём. Мы пытаемся найти баланс, нам важно, что мы ставим себе задачу выиграть Кубок Гагарина и идём к этой цели пошагово. Василий должен повысить наши акции в мясорубке плей-офф. А о продлении контракта мы уже предварительно поговорили, я думаю, что у нас есть хорошие шансы его переподписать и на следующий сезон. Это же касается и Никиты Коростелёва, – сказал Волков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексеем Волковым читайте на «Чемпионате»:
«Если на рынке есть Глотов, мы обязаны кем-то жертвовать». Волков — о дедлайне «Трактора»
Эксклюзив
«Если на рынке есть Глотов, мы обязаны кем-то жертвовать». Волков — о дедлайне «Трактора»
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