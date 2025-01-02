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Волков — об обмене Тертышного: Никиту очень хотели три клуба. В том сезоне такого не было

Волков — об обмене Тертышного: Никиту очень хотели три клуба. В том сезоне такого не было
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Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков рассказал, что на нападающего Никиту Тертышного претендовали три клуба КХЛ. Форвард в итоге отправился в нижегородское «Торпедо».

— Слухи об обмене Никиты Тертышного, кажется, не утихали уже несколько лет, но обменяли его в момент, когда вы сами отмечали, как он прибавил во всех аспектах. Это вопрос адаптации к системе Гру или же обмен продиктован тем, что в этот момент на Никиту появился спрос, что дало возможность развернуться в финансовом плане?
— Никиту очень хотели три клуба. В том сезоне такого не было. Всё взвесив с тренерским штабом, решили, что Никите нужны перемены и встряска. Он очень прибавил в этом сезоне по сравнению с прошлым, но так будет лучше для всех, если он будет играть у Игоря Ларионова. Хоккей, который он проповедует в «Торпедо», очень подходит Никите, — сказал Волков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексеем Волковым читайте на «Чемпионате»:
«Если на рынке есть Глотов, мы обязаны кем-то жертвовать». Волков — о дедлайне «Трактора»
Эксклюзив
«Если на рынке есть Глотов, мы обязаны кем-то жертвовать». Волков — о дедлайне «Трактора»
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