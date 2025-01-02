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Кросби признан лучшим хоккеистом XXI века по версии Sportsnet, в топ-10 вошли трое россиян

Североамериканское издание Sportsnet составило рейтинг лучших хоккеистов XXI века, который возглавил капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин занял второе место. Рассматривались только достижения, заработанные в этом веке. Sportsnet отмечает, что по этому критерию в список не вошёл легендарный чешский нападающий Яромир Ягр.

Помимо Овечкина, в первую десятку рейтинга попали ещё два российских нападающих — Павел Дацюк (седьмое место) и Никита Кучеров (восьмое место). Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин занял 19-е место.

Рейтинг лучших 25 игроков XXI века выглядит следующим образом:

1. Сидни Кросби («Питтсбург»);

2. Александр Овечкин («Вашингтон»);

3. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»);

4. Никлас Лидстрём;

5. Мартин Бродо;

6. Натан Маккиннон («Колорадо»);

7. Павел Дацюк;

8. Никита Кучеров («Тампа-Бэй»);

9. Патрик Кейн («Детройт»);

10. Виктор Хедман («Тампа-Бэй»);

11. Джером Игинла;

12. Крис Пронгер;

13. Патрис Бержерон;

14. Скотт Нидермайер;

15. Остон Мэттьюс («Торонто»);

16. Данкан Кит;

17. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»);

18. Дрю Даути («Лос-Анджелес»);

19. Евгений Малкин («Питтсбург»);

20. Джонатан Тэйвз;

21. Джо Сакик;

22. Джо Торнтон;

23. Здено Хара;

24. Анже Копитар («Лос-Анджелес»);

25. Кэри Прайс.