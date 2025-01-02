Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кросби признан лучшим хоккеистом XXI века по версии Sportsnet, в топ-10 вошли трое россиян

Кросби признан лучшим хоккеистом XXI века по версии Sportsnet, в топ-10 вошли трое россиян
Аудио-версия:
Комментарии

Североамериканское издание Sportsnet составило рейтинг лучших хоккеистов XXI века, который возглавил капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин занял второе место. Рассматривались только достижения, заработанные в этом веке. Sportsnet отмечает, что по этому критерию в список не вошёл легендарный чешский нападающий Яромир Ягр.

Помимо Овечкина, в первую десятку рейтинга попали ещё два российских нападающих — Павел Дацюк (седьмое место) и Никита Кучеров (восьмое место). Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин занял 19-е место.

Рейтинг лучших 25 игроков XXI века выглядит следующим образом:

1. Сидни Кросби («Питтсбург»);
2. Александр Овечкин («Вашингтон»);
3. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»);
4. Никлас Лидстрём;
5. Мартин Бродо;
6. Натан Маккиннон («Колорадо»);
7. Павел Дацюк;
8. Никита Кучеров («Тампа-Бэй»);
9. Патрик Кейн («Детройт»);
10. Виктор Хедман («Тампа-Бэй»);
11. Джером Игинла;
12. Крис Пронгер;
13. Патрис Бержерон;
14. Скотт Нидермайер;
15. Остон Мэттьюс («Торонто»);
16. Данкан Кит;
17. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»);
18. Дрю Даути («Лос-Анджелес»);
19. Евгений Малкин («Питтсбург»);
20. Джонатан Тэйвз;
21. Джо Сакик;
22. Джо Торнтон;
23. Здено Хара;
24. Анже Копитар («Лос-Анджелес»);
25. Кэри Прайс.

Материалы по теме
«Великая восьмёрка побьёт рекорд в этом сезоне!» Что Америка ждёт от Овечкина после травмы
«Великая восьмёрка побьёт рекорд в этом сезоне!» Что Америка ждёт от Овечкина после травмы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android