Кросби признан лучшим хоккеистом XXI века по версии Sportsnet, в топ-10 вошли трое россиян

Североамериканское издание Sportsnet составило рейтинг лучших хоккеистов XXI века, который возглавил капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин занял второе место. Рассматривались только достижения, заработанные в этом веке. Sportsnet отмечает, что по этому критерию в список не вошёл легендарный чешский нападающий Яромир Ягр.
Помимо Овечкина, в первую десятку рейтинга попали ещё два российских нападающих — Павел Дацюк (седьмое место) и Никита Кучеров (восьмое место). Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин занял 19-е место.
Рейтинг лучших 25 игроков XXI века выглядит следующим образом:
1. Сидни Кросби («Питтсбург»);
2. Александр Овечкин («Вашингтон»);
3. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»);
4. Никлас Лидстрём;
5. Мартин Бродо;
6. Натан Маккиннон («Колорадо»);
7. Павел Дацюк;
8. Никита Кучеров («Тампа-Бэй»);
9. Патрик Кейн («Детройт»);
10. Виктор Хедман («Тампа-Бэй»);
11. Джером Игинла;
12. Крис Пронгер;
13. Патрис Бержерон;
14. Скотт Нидермайер;
15. Остон Мэттьюс («Торонто»);
16. Данкан Кит;
17. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»);
18. Дрю Даути («Лос-Анджелес»);
19. Евгений Малкин («Питтсбург»);
20. Джонатан Тэйвз;
21. Джо Сакик;
22. Джо Торнтон;
23. Здено Хара;
24. Анже Копитар («Лос-Анджелес»);
25. Кэри Прайс.