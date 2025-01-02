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Бывший футболист ЦСКА назвал хоккей самым «пьяным» видом спорта

Бывший футболист ЦСКА назвал хоккей самым «пьяным» видом спорта
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Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв завил, что в советское время больше всех алкоголя среди спортсменов употребляли хоккеисты, и отметил, что он не имеет подобной информации о современном поколении атлетов.

«Самый пьяный вид спорта — хоккей. По крайней мере, так было в советское время. Очень многие игроки выпивали. Тогда был культ алкоголя. Как сейчас — сказать не могу.

Помню один случай: Тарасов приходит на тренировку, и в воздухе чувствуется амбре. Он сказал помощнику: «Я эту пьяную команду тренировать не буду». Практику провели без его участия», — цитируют Пономарёва «РИА Новости Спорт».

Сборная СССР по хоккею — единственная из всех, кто ни разу не возвращался с чемпионатов мира и Олимпийских игр без комплекта наград.

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