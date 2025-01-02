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Капитан «Локомотива» рассказал, как относится к употреблению алкоголя во время сезона

Капитан «Локомотива» рассказал, как относится к употреблению алкоголя во время сезона
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Капитан «Локомотива» Александр Елесин поделился мнением об употреблении алкоголя и заявил, что может позволить себе выпить пару бокалов вина на праздник, но придерживается здорового образа жизни.

— Какое у вас отношение к алкоголю?
— Нейтральное. В сезоне нет возможности, времени и желания выпить. На праздник выпить бокал-два вина — не вижу проблемы. Но, не думаю, что алкоголь нужен для восстановления.

— Пиво как восстановительный напиток — это миф?
— Я такое не практикую. Игр становится всё больше, лига становится моложе, всё быстрее. Если ты будешь придерживаться неправильного образа жизни, то рано или поздно это скажется на тебе негативным образом, — цитирует Елесина «ВсеПроСпорт».

28-летний защитник в текущем сезоне провёл 41 матч, в котором набрал пять очков — забросил две шайбы и отдал три результативные передачи при показателе полезности «+8».

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