Кравчук — об МЧМ-2025: не вижу прежнего ажиотажа, многим не хватает сборной России

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук оценил проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира, он считает, что турниру не хватает сборной России, а это негативно сказывается на популярности МЧМ.

— Хороший турнир — в плане конкурентности и непредсказуемости. В то же время не вижу прежнего ажиотажа — трибуны заполнены в основном лишь наполовину. Есть проблемы с атрибутикой турнира и всех команд, за исключением канадской. Мне, например, пока не удалось приобрести официальную шайбу турнира. Для Северной Америки такое положение вещей — редкость. Обычно, с точки зрения бизнеса, молодёжные чемпионаты, которые проводятся в Канаде и США, — образцовые. Сейчас этого не видно, хотя, возможно, в плей-офф ситуация исправится.

— Чем объясните отсутствие ажиотажа в Оттаве?

— Говорил со многими коллегами, всем не хватает сборной России. Наши команды по традиции — главные раздражители для Канады и для других ведущих стран. Когда играет Россия, полупустых трибун в Канаде не бывает.

— Какие настроения в Северной Америке — Россию в ближайшее время могут вернуть на мировую арену?

— В Канаде и США в последнее время многое меняется, к власти приходят новые силы. Есть надежда, что в ближайшие месяцы многое может поменяться, — цитирует Кравчука Russia-hockey.ru.

Ранее журналист Энди Стрикленд, специализирующийся на освещении матчей и жизни «Сент-Луис Блюз», сказал, что молодёжному чемпионату мира по хоккею 2025 года не хватает сборной России и что он скучает по противостояниям российской и канадской сборных.