Тренер Овечкина по ОФП рассказал, как проходит подготовка Александра к сезону

Личный тренер капитана «Вашингтона» Александра Овечкина по ОФП Павел Бурлаченко рассказал, как проходит подготовка российского форварда к сезону.

«Обычно мы начинаем занятия где-то за три месяца до начала сезона. Плюс-минус так. Иногда рамки немножко сдвигаются в зависимости от обстоятельств. Сначала это втягивающие тренировки, несложные, потом постепенно, по мере приближения к сезону, нагрузки и количество тренировок увеличиваются. Время и нагрузка на одну тренировку, соответственно, растут», — приводит слова Бурлаченко официальный телеграм-канал команды Александра Овечкина.

Всего в нынешнем сезоне российский суперфорвард провёл 21 матч и набрал 27 (17+10) очков. На данный момент он отстаёт на 24 шайбы от исторического снайперского рекорда Уэйна Гретцки в регулярках НХЛ.