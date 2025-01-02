Инсайдер НХЛ: подписание Тарасенко на два года — это не то, что было нужно «Детройту»

Инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли оценил текущий состав и игру «Детройт Ред Уингз» и заявил, что подписание двухлетнего контракта с российским нападающим Владимиром Тарасенко было ошибочным решением. В текущем сезоне россиянин провёл 36 матчей и набрал 14 (4+10) очков.

«Не знаю, как оценят работу Стива Айзермана по её окончании, но на данный момент состав «Детройта» недостаточно хорош. Думаю, что из этого состава уже выжали всё, что можно. Межсезонье прошло для команды не лучшим образом. Подписание Владимира Тарасенко на два года — это не то, что было нужно команде.

Оборона команды продолжает быть слабым звеном. Считаю, что руководство клуба неправильно оценивает силу своих игроков», — цитирует Серавалли Daily Faceoff.