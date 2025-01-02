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Яков Тренин подшутил над австрийским одноклубником в раздевалке «Миннесоты»

Яков Тренин подшутил над австрийским одноклубником в раздевалке «Миннесоты»
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В ночь с 31 декабря на 1 января на льду «Эксел Энерджи-центра» в американском Сент-Поле завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Миннесота Уайлд» и «Нэшвилл Предаторз». Победу в игре со счётом 5:3 одержали хозяева.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 января 2025, среда. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 3
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Росси (Цуккарелло, Бродин) – 07:54     1:1 Сиссонс (Шей, Бланкенбург) – 11:00     1:2 Маршессо (Стэмкос) – 15:14     2:2 Цуккарелло (Эрикссон Эк, Густавссон) – 26:19 (pp)     3:2 Бродин (Фолиньо, Росси) – 28:57     3:3 О'Райлли (Нюквист, Шей) – 32:01     4:3 Чисхольм (Хартман, Юханссон) – 37:08 (pp)     5:3 Росси (Эрикссон Эк, Фэйбер) – 47:07 (pp)    

Российский нападающий «Миннесоты» Яков Тренин передал приз лучшему игроку матча одноклубнику Марко Росси, ставшему автором дубля и результативной передачи. Россиянин, передавая приз, подшутил над австрийским форвардом, заявив, что «награда отправляется в Австралию». Росси с улыбкой принял приз и пожелал всем счастливого Нового года.

Тренин проводит первый сезон в составе «Миннесоты»:

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