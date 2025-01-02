Яков Тренин подшутил над австрийским одноклубником в раздевалке «Миннесоты»

В ночь с 31 декабря на 1 января на льду «Эксел Энерджи-центра» в американском Сент-Поле завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Миннесота Уайлд» и «Нэшвилл Предаторз». Победу в игре со счётом 5:3 одержали хозяева.

Российский нападающий «Миннесоты» Яков Тренин передал приз лучшему игроку матча одноклубнику Марко Росси, ставшему автором дубля и результативной передачи. Россиянин, передавая приз, подшутил над австрийским форвардом, заявив, что «награда отправляется в Австралию». Росси с улыбкой принял приз и пожелал всем счастливого Нового года.

Тренин проводит первый сезон в составе «Миннесоты»: