Защитник «Ак Барса» Лямкин лидирует в рейтинге игроков сезона-2024/2025 КХЛ

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги представила рейтинг игроков КХЛ за последние три недели. Лидером рейтинга остаётся защитник «Ак Барса» Никита Лямкин.

Рейтинг рассчитывается на основе множества статистических показателей, например, для вратарей учитывается среднее количество отражённых бросков за игру, а средний показатель пропущенных шайб за матч вычитывается из общего значения. Для защитников и нападающих, помимо очков, учитывается показатель «плюс/минус» и среднее количество отборов, силовых приёмов и блокированных бросков за игру, у форвардов разделяются шайбы, заброшенные в равных составах, в меньшинстве и в большинстве.

Фото: пресс-служба КХЛ

В текущем сезоне на счету Лямкина 38 матчей, в которых 28-летний защитник набрал 30 (5+25) очков с показателем полезности «+22».