Кожевников отреагировал на слова Пономарёва, назвавшего хоккей самым «пьяным» видом спорта

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников ответил на слова бывшего советского футболиста ЦСКА и сборной СССР Владимира Пономарёва, заявившего, что советские хоккеисты лидировали среди спортсменов по употреблению алкоголя.

«Если человек так говорит, то он что-то понимает в пьянстве. Если бы футболисты так умели, пили, то, может быть, они бы и выиграли гораздо больше, чем мы. Я шучу, конечно. Это всё придумки. У нас в русском языке же есть много поговорок на эту тему. Кто много об этом говорит, тот тем же самым человеком и является. Не стоит лить пустопорожнюю воду. Могу привести из этой же оперы — на воре всегда шапка горит», — цитируют Кожевникова «РИА Новости Спорт».

Сборная СССР по хоккею — единственная из всех, кто ни разу не возвращался с чемпионатов мира и Олимпийских игр без комплекта наград.