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«Лайпсик поможет, вероятно, сделаем канадское звено». Меркулов — о дедлайне «Сибири»

«Лайпсик поможет, вероятно, сделаем канадское звено». Меркулов — о дедлайне «Сибири»
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Генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов оценил работу клуба на трансферном рынке в дедлайн.

— Как оцените работу клуба на трансферном рынке?
— Мы не слишком активно сработали. Хотели укрепить линию нападения, месяца два назад у нас были идеи усилить защиту, но сейчас посмотрели, дали возможность всем сыграть, себя проявить и пришли к выводу, что эту линию мы трогать не будем.

Конечно, Гордеев получил травму, мы думали найти где-нибудь недорогого хоккеиста в качестве резерва, но рынок достаточно пуст был. Сделать это не удалось, но мы не переживаем: у нас есть Ярослав Беляков, который уже за первую команду прилично поиграл, есть Саша Лукин, который набирается опыта в ВХЛ со взрослыми мужиками, есть в конце концов молодёжная команда.

Что касается нападения, то понимали, что голы нам тяжело даются, особенно в последних матчах. Подписали Кирилла Рассказова и, советуясь с тренерским штабом, Брендана Лайпсика, это наше совместное решение. Считаем, что он нам поможет, вероятно, сделаем чисто канадское звено: им будет проще, что они будут друг друга понимать, думаю, этот фактор усилит эту тройку, — сказал Меркулов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Виктором Меркуловым читайте на «Чемпионате» в 11:30 мск.

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