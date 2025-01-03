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Генменеджер «Сибири» — об обмене Рассказова: пришлось долго повозиться с этим трансфером

Генменеджер «Сибири» — об обмене Рассказова: пришлось долго повозиться с этим трансфером
Аудио-версия:
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Генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов рассказал, как проходили переговоры с «Сочи» по обмену нападающего Кирилла Рассказова.

— Кирилл Рассказов очень хорошо влился в команду, набирает очки, играет полезно. Как проходили переговоры по обмену?
— Пришлось долго повозиться с этим. Они [«Сочи»], с одной стороны, и готовы были, а потом говорили, что у них есть внутренние вопросы. Но хочу их поблагодарить, что они согласились разумно всё сделать, и спустя практически два месяца он у нас появился. Мы просто понимали, как его использовать, в какие сочетания ставить. Были нацелены на него, — сказал Меркулов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Виктором Меркуловым читайте на «Чемпионате»:
«Матчи, как с «Амуром», недопустимы. Болельщика надо уважать». Яркий генменеджер «Сибири»
Эксклюзив
«Матчи, как с «Амуром», недопустимы. Болельщика надо уважать». Яркий генменеджер «Сибири»
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