Генменеджер «Сибири» — об обмене Рассказова: пришлось долго повозиться с этим трансфером

Генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов рассказал, как проходили переговоры с «Сочи» по обмену нападающего Кирилла Рассказова.

— Кирилл Рассказов очень хорошо влился в команду, набирает очки, играет полезно. Как проходили переговоры по обмену?

— Пришлось долго повозиться с этим. Они [«Сочи»], с одной стороны, и готовы были, а потом говорили, что у них есть внутренние вопросы. Но хочу их поблагодарить, что они согласились разумно всё сделать, и спустя практически два месяца он у нас появился. Мы просто понимали, как его использовать, в какие сочетания ставить. Были нацелены на него, — сказал Меркулов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.