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Генменеджер «Сибири» рассказал, на каких условиях был пересмотрен контракт с Лайпсиком

Генменеджер «Сибири» рассказал, на каких условиях был пересмотрен контракт с Лайпсиком
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Генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов рассказал, на каких условиях был пересмотрен контракт с нападающим Бренданом Лайпсиком, который был обменян из екатеринбургского «Автомобилиста», где начинал сезон.

«Мы пересмотрели условия контракта и подписали его до конца сезона», — сказал Меркулов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

В КХЛ нападающий дебютировал в 2020 году и играл за СКА, ЦСКА и «Металлург» из Магнитогорска. Всего форвард провёл в КХЛ 250 встреч, в которых записал на свой счёт 153 (62+91) очка при показателе полезности «+26». В НХЛ он успел поиграть в составе «Ванкувера», «Торонто», «Лос-Анджелеса», «Вашингтона», «Вегаса».

Полную версию эксклюзивного интервью с Виктором Меркуловым читайте на «Чемпионате»:
«Матчи, как с «Амуром», недопустимы. Болельщика надо уважать». Яркий генменеджер «Сибири»
Эксклюзив
«Матчи, как с «Амуром», недопустимы. Болельщика надо уважать». Яркий генменеджер «Сибири»
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