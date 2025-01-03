Генменеджер «Сибири» рассказал, на каких условиях был пересмотрен контракт с Лайпсиком

Генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов рассказал, на каких условиях был пересмотрен контракт с нападающим Бренданом Лайпсиком, который был обменян из екатеринбургского «Автомобилиста», где начинал сезон.

«Мы пересмотрели условия контракта и подписали его до конца сезона», — сказал Меркулов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

В КХЛ нападающий дебютировал в 2020 году и играл за СКА, ЦСКА и «Металлург» из Магнитогорска. Всего форвард провёл в КХЛ 250 встреч, в которых записал на свой счёт 153 (62+91) очка при показателе полезности «+26». В НХЛ он успел поиграть в составе «Ванкувера», «Торонто», «Лос-Анджелеса», «Вашингтона», «Вегаса».