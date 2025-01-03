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Генменеджер «Сибири» сообщил, почему Андреофф на время покинет расположение команды

Генменеджер «Сибири» сообщил, почему Андреофф на время покинет расположение команды
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Генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов сообщил, что нападающий Энди Андреофф на время покинет расположение команды из-за рождения ребёнка.

«Может быть, Энди по поводу семьи переживает, потому что в ближайшее время у него должен родиться ребёнок. Буквально в начале января мы его отпускаем, это было обговорено ещё в сентябре, поэтому на нескольких играх его не будет. Присоединится, скорее всего, в Минске», — сказал Меркулов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

В текущем сезоне канадский нападающий провёл 38 матчей, в которых набрал 21 (11+10) очко. Андреофф выступает в КХЛ за «Сибирь» второй сезон.

Полную версию эксклюзивного интервью с Виктором Меркуловым читайте на «Чемпионате»:
«Матчи, как с «Амуром», недопустимы. Болельщика надо уважать». Яркий генменеджер «Сибири»
Эксклюзив
«Матчи, как с «Амуром», недопустимы. Болельщика надо уважать». Яркий генменеджер «Сибири»
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