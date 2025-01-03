«Что-то не получается — теряет уверенность». Генменеджер «Сибири» — о психах Бека

Генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов рассказал, что лидер команды Тейлор Бек иногда нервничает и теряет уверенность из-за того, что его игра не идёт.

«У Тейлора случаются психи, но это идёт от того, что что-то не получается, теряет уверенность. Мы с ним много раз садились и разговаривали, обсуждали сложившуюся ситуацию. Он заряжен, готов работать и помогать нам, поэтому с ним тоже, думаю, будет всё в порядке», — сказал Меркулов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

В текущем сезоне на счету Тейлора Бека 30 матчей, в которых 33-летний канадский форвард набрал 22 (8+14) очка.