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«Что-то не получается — теряет уверенность». Генменеджер «Сибири» — о психах Бека

«Что-то не получается — теряет уверенность». Генменеджер «Сибири» — о психах Бека
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Генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов рассказал, что лидер команды Тейлор Бек иногда нервничает и теряет уверенность из-за того, что его игра не идёт.

«У Тейлора случаются психи, но это идёт от того, что что-то не получается, теряет уверенность. Мы с ним много раз садились и разговаривали, обсуждали сложившуюся ситуацию. Он заряжен, готов работать и помогать нам, поэтому с ним тоже, думаю, будет всё в порядке», — сказал Меркулов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

В текущем сезоне на счету Тейлора Бека 30 матчей, в которых 33-летний канадский форвард набрал 22 (8+14) очка.

Полную версию эксклюзивного интервью с Виктором Меркуловым читайте на «Чемпионате»:
«Матчи, как с «Амуром», недопустимы. Болельщика надо уважать». Яркий генменеджер «Сибири»
Эксклюзив
«Матчи, как с «Амуром», недопустимы. Болельщика надо уважать». Яркий генменеджер «Сибири»
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