Меркулов — о расставании с Овчинниковым: может быть, ему стоит отношение к делу поменять

Генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов рассказал о причинах расставания с нападающим Дмитрием Овчинниковым.

— А кто был инициатором расторжения контракта с Овчинниковым? Сам Дмитрий хотел получить больше игровой практики в другом клубе?

— Нет, я. Пытался его обменять, но не получилось. Держать его и возить по всем городам нашей Родины — не самый подходящий вариант. Игрок должен быть в обойме и понимать, что на него рассчитывают. От этого идёт и настроение, которое он передаёт команде и партнёрам. Я принял решение, что мы его отпустим, и у него будет время, чтобы найти себе новый клуб.

— А в чём видите истоки его проблем?

— Думаю, что это целый комплекс проблем: и травма на предсезонке, и ему, может быть, стоит отношение к делу поменять.

— Дмитрий переоценил себя?

— Вы правильно понимаете, потому что Дмитрий уезжал отсюда восходящей звездой, у него был хороший сезон. Поехал в Америку, там что-то не получилось, вернулся, мы ему дали шанс, но здесь тоже не задалось. Думаю, что нужно сделать шаг назад, чтобы потом сделать два вперёд, переосмыслить взгляды свои и работать. Только через неё можно добиться результата, — сказал Меркулов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.