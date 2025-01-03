Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Меркулов — о расставании с Овчинниковым: может быть, ему стоит отношение к делу поменять

Меркулов — о расставании с Овчинниковым: может быть, ему стоит отношение к делу поменять
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов рассказал о причинах расставания с нападающим Дмитрием Овчинниковым.

— А кто был инициатором расторжения контракта с Овчинниковым? Сам Дмитрий хотел получить больше игровой практики в другом клубе?
— Нет, я. Пытался его обменять, но не получилось. Держать его и возить по всем городам нашей Родины — не самый подходящий вариант. Игрок должен быть в обойме и понимать, что на него рассчитывают. От этого идёт и настроение, которое он передаёт команде и партнёрам. Я принял решение, что мы его отпустим, и у него будет время, чтобы найти себе новый клуб.

— А в чём видите истоки его проблем?
— Думаю, что это целый комплекс проблем: и травма на предсезонке, и ему, может быть, стоит отношение к делу поменять.

— Дмитрий переоценил себя?
— Вы правильно понимаете, потому что Дмитрий уезжал отсюда восходящей звездой, у него был хороший сезон. Поехал в Америку, там что-то не получилось, вернулся, мы ему дали шанс, но здесь тоже не задалось. Думаю, что нужно сделать шаг назад, чтобы потом сделать два вперёд, переосмыслить взгляды свои и работать. Только через неё можно добиться результата, — сказал Меркулов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Виктором Меркуловым читайте на «Чемпионате»:
«Матчи, как с «Амуром», недопустимы. Болельщика надо уважать». Яркий генменеджер «Сибири»
Эксклюзив
«Матчи, как с «Амуром», недопустимы. Болельщика надо уважать». Яркий генменеджер «Сибири»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android