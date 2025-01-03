Генменеджер «Сибири» рассказал, по какой причине клуб расстаётся с воспитанниками

Генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов рассказал, по какой причине клуб расстаётся со своими воспитанниками.

— Вам многие ставят в укор, что вы обмениваете и расторгаете воспитанников клуба. Я помню вашу позицию о том, что надо собирать команду, а не просто своих ребят, однако школа — это один из ресурсов, которым надо пользоваться. Ведь «Сибирь» не является грандом и не может всех покупать.

— Да, в покупках мы ограничены, но опять же нужно оставлять тех, кто будет приносить пользу, поэтому, когда меняли каждого из этих игроков, мы обсуждали, думали и принимали решение с точки зрения интересов клуба на данный момент.

Что касается перспективы, то много ребят у нас готовятся к выпуску из молодёжки. Мы на них рассчитываем, и если они по уровню будут подходить под команду КХЛ, то, конечно, будем делать на них ставку.

В этом сезоне, как вы видели, мы прогнали много молодых хоккеистов через главную команду. Порядка пяти-шести человек. Кто-то просто привлекался, сидел и не выходил, а кто-то полноценно участвовал, поэтому собственных воспитанников мы будем беречь, но главное, чтобы они были необходимого уровня, а не только потому что они местные.

Нам не хватает клуба ВХЛ в этом плане, так можно было бы быстрее этих ребят развивать. Была бы возможность их сохранять и держать у себя, — сказал Меркулов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.