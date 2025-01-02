«Настоящий челябинский мужик старой закалки». Ротенберг поздравил Знарка с днём рождения

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил заслуженного тренера России Олега Знарка с днём рождения. Бывшему тренеру клубов КХЛ и сборной России сегодня, 2 января, исполнилось 62 года.

«Поздравляю с днём рождения Олега Знарка, одного из самых успешных российских тренеров! Мы вместе отработали около пяти лет, прошли через многое. Более 500 матчей, бесчисленное количество тренировок в клубе и сборной, Кубок Гагарина — 2017 для СКА, золотые медали чемпионатов мира и Олимпиады-2018 для сборной России. Сложно назвать тренера, который бы столько же сделал для нашего хоккея в последние годы.

Знарок из тех тренеров, кто готов ради команды и ради пацанов на всё. Настоящий челябинский мужик старой закалки. Хоккеисты это всегда очень уважали и бились за тренера с удвоенной силой. Для Знарка хоккей никогда не был работой, когда надо приходить на тренировку, как в офис. Он живёт хоккеем, горит этим видом спорта и отдаёт всего себя.

Могу честно сказать: Знарок — тоже один из моих хоккейных учителей, работа вместе с ним многое дала мне и с тренерской, и чисто с человеческой точки зрения. Олег Валерьевич, спасибо тебе за честный труд, за трофеи сборной и СКА!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Знарок является трёхкратным обладателем Кубка Гагарина. Под его руководством сборная России становилась обладателем золотых, серебряных и бронзовых медалей чемпионатов мира. В 2018 году Олег Знарок стал олимпийским чемпионом в качестве главного тренера российской сборной.