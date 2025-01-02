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КХЛ представила символические команды звёзд и новичков в декабре

КХЛ представила символические команды звёзд и новичков в декабре
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Континентальная хоккейная лига представила символические сборные четвёртого месяца сезона.

Команда звёзд
Василий Демченко («Адмирал»/«Динамо» Мн);
Никита Лямкин («Ак Барс») – Джордан Гросс («Динамо» Мн);
Макс Комтуа («Динамо» Мск) – Данил Аймурзин («Северсталь») – Джош Ливо («Салават Юлаев»).

Команда новичков
Семён Вязовой («Салават Юлаев»);
Вениамин Королёв («Спартак») – Магомед Шараканов («Лада»);
Иван Демидов (СКА) – Никита Хоружев («Нефтехимик») – Артемий Кузнецов (ХК «Сочи»).

Напомним, ранее пресс-служба Континентальной хоккейной лиги представила рейтинг игроков КХЛ за последние три недели. Лидером рейтинга остаётся защитник «Ак Барса» Никита Лямкин.

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