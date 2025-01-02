Щитов назвал лучшего тренера в КХЛ по итогам 2024 года

Бывший защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов считает главного тренера «Металлурга» Андрея Разина лучшим наставником в лиге по итогам 2024 года.

«Разина же называли лучшим тренером прошлого сезона. Следовательно, я думаю, его можно назвать лучшим тренером года. Понятно, что всё меняется, и неизвестно, получится ли у него стать лучшим тренером КХЛ в следующем году. Но я бы всё равно назвал его тренером года», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

До «Металлурга» в КХЛ Разин возглавлял такие клубы, как «Автомобилист», «Югра», «Адмирал» и «Северсталь». Специалист стал главным тренером магнитогорского клуба весной прошлого года и завоевал трофей в первом же сезоне в клубе.