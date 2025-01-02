Овечкин в матчах против «Миннесоты» имеет наивысший коэффициент голов за игру

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матчах против «Миннесоты Уайлд» имеет наивысший коэффициент голов за игру — 0,83. Учитывались встречи против команд, в которых нападающий сыграл минимум пять матчей.

Всего в нынешнем сезоне российский форвард провёл 21 матч и набрал 27 (17+10) очков. На данный момент он отстаёт на 24 шайбы от исторического снайперского рекорда Уэйна Гретцки в регулярках НХЛ.

Напомним, 3 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» примет «Миннесоту Уайлд». Встреча пройдёт на льду стадиона «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне. Стартовое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 03 января 2025, пятница. 03:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Миннесота Уайлд Сент-Пол Кто победит в основное время? П1 X П2