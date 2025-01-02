Овечкин в матчах против «Миннесоты» имеет наивысший коэффициент голов за игру
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Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матчах против «Миннесоты Уайлд» имеет наивысший коэффициент голов за игру — 0,83. Учитывались встречи против команд, в которых нападающий сыграл минимум пять матчей.
Всего в нынешнем сезоне российский форвард провёл 21 матч и набрал 27 (17+10) очков. На данный момент он отстаёт на 24 шайбы от исторического снайперского рекорда Уэйна Гретцки в регулярках НХЛ.
Напомним, 3 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» примет «Миннесоту Уайлд». Встреча пройдёт на льду стадиона «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне. Стартовое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.
НХЛ — регулярный чемпионат
03 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Кто победит в основное время?
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