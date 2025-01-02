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Швеция — Латвия: онлайн-трансляция матча 1/4 финала МЧМ по хоккею 2025 начнется в 20:00

Швеция — Латвия: онлайн-трансляция матча 1/4 финала МЧМ по хоккею — 2025 начнётся в 20:00
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2 января в столице Канады Оттаве состоится встреча 1/4 финала МЧМ-2025. Матч пройдёт между молодёжными сборными Швеции и Латвии. Встреча состоится на стадионе «Ти-Ди Плэйс Арена» и начнётся в 20:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

U20 ЧМ-2025 . 1/4 финала
02 января 2025, четверг. 20:00 МСК
Швеция U20
Не начался
Латвия U20
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Молодёжная сборная Швеции заняла первое место в турнирной таблице группы В, выиграв все четыре встречи и набрав 12 очков. Швеция — единственная команда турнира, которая не потеряла очки в группе.

Национальная команда Латвии по итогам группового этапа заняла четвёртое место в таблице А, набрав четыре очка после четырёх встреч.

Финальный матч турнира пройдёт в ночь на 6 января на «Канадиен Тайр-центр» и начнётся в 3:30 мск.

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