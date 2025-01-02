Экс-арбитр: Назаров должен работать в КХЛ, он классный мотиватор

Экс-судья МХЛ Александр Лерке заявил, что известный специалист Андрей Назаров должен работать в Континентальной хоккейной лиге главным тренером одного из клубов.

«Мне до сих пор непонятна ситуация с Андреем Назаровым, такой тренер должен работать в КХЛ. Я с детства следил, как он играл и как тренировал. Андрей Викторович — классный мотиватор», — приводит слова Лерке «РБ Спорт».

Напомним, Назаров последний раз работал в ХК «Сочи» и покинул клуб в октябре 2022 года.

Ранее Назаров объяснил, как хоккеист Александр Овечкин и клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» заменили людям матчи национальной команды России на молодёжном чемпионате мира 2025 года.