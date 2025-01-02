Бывший генменеджер «Авангарда» высказался о трансферной политике омского клуба

Бывший генеральный менеджер «Авангарда» Рашид Хабибулин прокомментировал трансферную политику омского клуба в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Я не сторонник полностью критиковать то, что было сделано, но, как правило, в разгар сезона перед дедлайном такие массовые приобретения, на моей практике, по большому счёту не срабатывали. Это не гарантия результата. Меня немного смутило, что во время трансферной кампании, образно говоря, попадало под руку всё подряд и уровень некоторых ребят не для этой команды, которая претендует на самые высокие места.

Второй момент — в клубе тратят колоссальные деньги на свою вертикаль, академию, команды системы, и все те приобретения просто-напросто перекрывают дорогу молодым ребятам, которых надо подпускать к основной команде. Делается акцент на взрослых ребят под результат, но тогда смысл тратить столько денег, когда можно брать и покупать готовых игроков, учитывая широкие финансовые возможности. Дальше клуб потеряет этих молодых ребят, которые по окончании контрактов соберутся и уедут», — приводит слова Хабибулина ТАСС.

Омский клуб после 39 встреч занимает седьмое место в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. «Ястребы» имеют в активе 39 очков.