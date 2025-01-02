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Форвард ЦСКА Прохор Полтапов рассказал, куда потратит зарплату в 55 млн рублей

Форвард ЦСКА Прохор Полтапов рассказал, куда потратит зарплату в 55 млн рублей
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Нападающий ЦСКА Прохор Полтапов ответил на вопрос, куда потратит зарплату в 55 млн рублей.

— В СМИ писали, что за два года вы заработаете 55 млн рублей. Уже решили, куда будете инвестировать средства?
— Хочется купить маме квартиру. А так не знаю. Пока не думал. Пока ещё ничего не приходило, смысл думать? — приводит слова Полтапова «ВсеПроСпорт».

В нынешнем сезоне Полтапов провёл 35 встреч, в которых забросил девять шайб и отдал 13 результативных передач.

После 27 матчей текущего сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА занимает пятое место в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.

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