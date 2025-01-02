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Нападающий «Адмирала»: Евгений Кузнецов в КХЛ применяет энхаэловское воздействие

Нападающий «Адмирала»: Евгений Кузнецов в КХЛ применяет энхаэловское воздействие
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Нападающий «Адмирала» Степан Старков ответил на вопрос, против какого игрока в КХЛ неприятнее всего играть, упомянув форварда СКА Евгения Кузнецова.

«Есть такие ребята, но я на это не сильно отвлекаюсь. У нас есть новый человек в лиге – Евгений Кузнецов. Бывает, что он энхаэловское воздействие применяет. Но меня это не трогает и не раздражает. Я сам себя не назову неприятным игроком, но в хоккее есть моменты, когда могу попытаться немного воздействовать на соперника», — приводит слова Старкова «Советский спорт».

Напомним, Евгений Кузнецов в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 33 игры, в которых забросил 10 шайб и отдал 22 результативные передачи.

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